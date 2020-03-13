New York Times açıkladı; Avrupa'dan ABD'ye seyahat yasağı görselinde neden İstanbul vardı?

T24 Dış haberler

ABD'nin en yüksek tirajlı günlük yayınlarından New York Times, dün gazetenin internet sitesinin manşetinde "ABD, Avrupa'dan seyahatlerin çoğunu durdurdu" ifadeleri yer alırken, altında yasağa dahil olmayan İstanbul'un resimlerinin yer almasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Gazetenin iletişim ekibi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada manşetteki haber ile altta dönen görsellerin bağımsız olduğunu ifade etti.

Dün sitede bahsi geçen görsellere basıldığında, "ABD, Avrupa'dan seyahatlerin çoğunu durdurdu" başlıklı haber değil, NYT'nin dünyadaki Koronavirüs salgını hakkında yaptığı canlı blog haberi açılıyordu.

New York Times, TRT World muhabiri Sara Firth'ün konuyla ilgili paylaşımına cevap vererek, "Bu, Koronavirüs ile ilgili genel haberlerimizde salgının çeşitli yerlerdeki etkisini göstermek için kullandığımız bir slayt gösterisiydi. İstanbul'un dahiliyetinin kafa karışıklığı yarattığını öğrenince fotoğrafları kaldırdık" yazdı.

New York Times'ın internet sitesinin ana sayfasındaki slayt gösterisinde İstanbul'un yanı sıra Seattle ve New York gibi ABD şehirlerinin de fotoğrafları yer alıyordu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün NYT'nin sitesindeki görsele tepki göstererek, "Çin’de ortaya çıkıp Avrupa‘dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa’dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.