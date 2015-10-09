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Politika

New York Times: ABD, Suriyeli muhaliflerin eğit-donat programını sona erdirdi

Pentagon eğit-donat programı için 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı

09 Ekim 2015 17:45

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, ABD'nin IŞİD'e karşı savaşmak üzere hazırlanan Suriyeli muhaliflerin eğitildiği 'eğit-donat' progaramının sona erdirildiğini yazdı. 

"Pentagon eğit-donat programı için 500 milyon dolar bütçe ayırmıştı" denilen haberde, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın İngiliz mevkidaşı Michael Fallon ile yaptığı görüşmeler sonrasında Cuma günü (bugün) programın sona erdirildiğini duyurması bekleniyordu ifadeleri yer aldı.

Adının gizli kalması kaydıyla bilgi aktaran üst düzey bir Pentagon yetkilisi, artık ılımlı-muhaliflerin Ürdün, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki eğitilmeyeceğini ifade etti. Yetkili, "Sona erdirilen program için Türkiye'de küçük bir eğitim üssü kurulacağını ve muhalif liderlerden oluşan grubun, hava saldırılarına yol göstermek gibi operasyonel manevralar konusunda eğitileceğini" söyledi. 

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