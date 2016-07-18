New York Times: 15 Temmuz darbe girişimi her türlü muhalifi bastırmak için kullanılıyor

New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananları, Türkiye'deki muhalifleri daha fazla bastırmak için kullandığını öne sürdü.

ABD basının saygın gazetelerinden New York Times (NYT), 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan gelişmeleri başyazısına taşıdı. Yazı işleri kurulu imzasıyla yayınlanan makaleye, "Türkiye'de karşı darbe" başlığı verildi.

NYT’nin başyazısında öne çıkan noktalar şöyle

Cuma günü Türk ordusu üyeleri ona karşı bir darbe başlatırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkleri komploculara karşı çıkmaya çağırmak için gerilla medya taktiklerine -cep telefonundaki FaceTime uygulamasıyla yayın yaptı- başvurması ironikti.



Sayın Erdoğan, ifade özgürlüğüne dost olmadı, gaddarca haber medyası üzerinde bir hakimiyet kurdu, insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtladı. Fakat binlerce insan onun çağrısına ses verdi, isyancılara sırt çevirdi ve Erdoğan anlamını aşındırsa da, hâlâ demokrasiye değer verdiklerini gösterdiler. O aşınma şimdi hızlanıyor; Türkiye’nin vatandaşlarına korkunç bir bedel ödetecek, IŞİD’le mücadele ve Türkiye’nin komşusu Suriye’deki ölümleri durdurmaya yönelik uluslararası çabalar için yeni zorluklar doğuracak.

Hafta sonu yaşanan kaotik ve kanlı olayların ardından, Sayın Erdoğan, daha kinci ve her zamankinden daha fazla kontrol takıntılı oluyor, krizi sadece isyancı askerleri cezalandırmak için değil, Türkiye’de kalan her türlü muhalifi daha fazla bastırmak için kullanıyor.

Erdoğan ülkede önemli bir destek sağladı

Darbeye verilen cevabın gösterdiği gibi, Sayın Erdoğan, giderek artan bir şekilde kutuplaştırsa da, ülkesinde önemli bir destek sağladı. Vahim ayaklanmanın onu muhaliflerine yaklaştıracağı düşünülebilir, ancak Erdoğan’ın örneği, tam tersine işaret ediyor.



Daha muhtemel bir senaryo şu ki, gerilimin yükselip azalması, Türkiye’nin demokrasisini ve onun NATO ve bölgedeki istikrar sağlayıcı olma kabiliyetini riske atacak.