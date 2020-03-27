New York'ta Koronavirüs'ten ölenler için mobil morglar kuruldu

ABD'nin New York eyaletinde, artan yeni tip Koronavirüs ölümleriyle başa çıkmak için soğutmalı kamyon ve çadırlardan morglar kuruldu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.



New York Tıbbi Muayene İşleri Direktörlüğü Sözcüsü Aja Worthy-Davis, yaptığı açıklamada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının hızla artması nedeni ile soğutmalı kamyon ve çadırlardan mobil morglar kurulduğunu açıklarken, çadır ve kamyonların 3 bin 500 ile 3 bin 600 ceset kapasiteli olacağını söyledi.

New York'ta toplam Koronavirüs vakası 44 bin 635'e, hayatını kaybedenler ise 519'a ulaştı. ABD, 93 bin 151 vaka ile Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü oldu.