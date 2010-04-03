New York otomobil fuarı açıldı

T24- Dünyanın bir çok ülkesinden gelerek 2010 New York Otomobil Fuarı'na iştirak eden bir çok firma 2011 yılının en son otomobil modellerini tanıtmak için fuarda yerini aldı.





New York'ta Javits Center'de 11 Nisana kadar sürecek otomobil fuarının, son yıllarda giderek daha küçük, ekonomik ve az benzin kullanan "çevreci" modellere yöneldiği dikkati çekiyor.



New Yorkluların bu yıl da yoğun olarak ziyaret ettikleri fuarın halka açık ilk gününde, aileler de çocuklarıyla birlikte gelip dünyanın önde gelen markalarının 2010 ve 2011 modellerini incelediler.







Fuarda her zaman olduğu gibi büyük, lüks, pahalı ve spor araba modellerinin yanı sıra, daha çok Avrupa ülkelerinde rağbet edilen nispeten küçük, ekonomik, istenildiğinde benzinle istenildiğinde elektrik motoruyla çalışan hibrid motorlu araçların da giderek öne çıktığı görüldü.







Fuarda Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen “Ford Transit Connect” ticari araç da dikkati çekti. Yetkililer, Ford Connect'in elektrik motorlu modelinin bu yaz ABD'deki müşterilere ilk kez sunulacağını belirtti.





Fuara yer aldığı bilinen bazı ünlü firmalar şunlar:



BMW, Chevrolet, Jeep, Dodge, Ford, GMC, Honda, Kia Motors, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Suziki, Toyota, Acura, Audi, Buick, Cadillac, Chrysler, Dodge, Exotic Cars, Jaguar, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mercury, MINI, Mitsubishi, Porsche, Nisaan, Rolls Royce, Saab, Scion, Smart USA, Volkswagen ve Volvo.