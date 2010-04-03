T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

New York otomobil fuarı açıldı

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından New York Otomobil fuarı bugün açıldı.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Dünyanın bir çok ülkesinden gelerek 2010 New York Otomobil Fuarı'na iştirak eden bir çok firma 2011 yılının en son otomobil modellerini tanıtmak için fuarda yerini aldı.


New York'ta Javits Center'de 11 Nisana kadar sürecek otomobil fuarının, son yıllarda giderek daha küçük, ekonomik ve az benzin kullanan "çevreci" modellere yöneldiği dikkati çekiyor.

New Yorkluların bu yıl da yoğun olarak ziyaret ettikleri fuarın halka açık ilk gününde, aileler de çocuklarıyla birlikte gelip dünyanın önde gelen markalarının 2010 ve 2011 modellerini incelediler.


Fuarda her zaman olduğu gibi büyük, lüks, pahalı ve spor araba modellerinin yanı sıra, daha çok Avrupa ülkelerinde rağbet edilen nispeten küçük, ekonomik, istenildiğinde benzinle istenildiğinde elektrik motoruyla çalışan hibrid motorlu araçların da giderek öne çıktığı görüldü.


Fuarda Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen “Ford Transit Connect” ticari araç da dikkati çekti. Yetkililer, Ford Connect'in elektrik motorlu modelinin bu yaz ABD'deki müşterilere ilk kez sunulacağını belirtti.


Fuara yer aldığı bilinen bazı ünlü firmalar şunlar:

BMW, Chevrolet, Jeep, Dodge, Ford, GMC, Honda, Kia Motors, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Suziki, Toyota, Acura, Audi, Buick, Cadillac, Chrysler, Dodge, Exotic Cars, Jaguar, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mercury, MINI, Mitsubishi, Porsche, Nisaan, Rolls Royce, Saab, Scion, Smart USA, Volkswagen ve Volvo.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24