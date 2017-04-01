New York Observer, 15. İstanbul Bienali'ni 2017'nin 10 önemli sanat etkinliği arasında gösterdi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan 15. İstanbul Bienali, dünyanın önde gelen yayınlarından ABD merkezli New York Observer tarafından ‘2017’de dünya çapında gerçekleşecek 10 sanat etkinliğinden biri’ olarak gösterildi.

31 Mart tarihli, Guelda Voien imzalı haberde 15. İstanbul Bienali ile ilgili ‘Venedik Bienali ve ikonik Prada Marfa’nın usta sanatçıları, dinamik Elmgreen & Dragset ikilisinin 15. İstanbul Bienali’nin küratörleri olduğu belirtilirken henüz detaylı bilgi verilmemesine rağmen bienalin sürprizlerle dolu olacağının kesin olduğu’ yorumuna yer veriliyor.

New York Observer’ın 2017 yılında gerçekleşen 10 sanat etkinliği listesinde 15. İstanbul Bienali’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Sharjah Bienali, bu yıl Rusya’da ilki düzenlenen Garage Trienali, Nisan’da São Paulo’da açılacak sanat fuarı SP-Arte, geçtiğimiz sene ilki düzenlenen Brüksel Sanat Haftası, dünyanın en eski sanat fuarı olarak kabul edilen Art Cologne, bu yıl 57.’si düzenlenecek Venedik Bienali, ilki 2010’da düzenlenen Masterpiece London, Haziran ayında gerçekleşecek sanat fuarı Art Basel ve bu yıl Kassel’le birlikte Atina’da da gerçekleştirilecek Documenta bulunuyor.

New York Observer’ın haberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://observer.com/2017/03/10-art-events-around-the-globe/

15. İstanbul Bienali, “iyi bir komşu” başlığıyla 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

Ev ve mahalle kavramlarını pek çok açıdan ele alacak bienal iç mekânlardaki yaşam şekillerinin yakın tarihte geçirdiği dönüşümü inceleyecek. İki ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali’nde, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra bir dizi performans ve konuşma da düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali’ne çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşları da destek veriyor.

Ayrıntılı bilgi için:

bienal.iksv.org

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