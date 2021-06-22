New York FED Başkanı Williams: Amerikan ekonomisi para politikasında değişikliğe gidecek kadar güçlenmedi

New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisinin toparlandığını ancak henüz para politikasında değişikliğe gidecek kadar güçlenmediğini söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre enflasyonla ilgili konuşan Williams, ekonominin yeniden açılması sonrası kısa vadeli dengesizliklerin bitmesi ve fiyatlardaki terse dönüşle enflasyonun düşeceğini belirten Williams “enflasyonun bu sene yüzde 3, gelecek sene ve 2023’te yüzde 2’ye yakınsayacağını düşünüyorum” dedi.

Williams enflasyon görünümündeki büyük belirsizlik olduğunu ve bunu yakından takip edeceğini belirtti.

Williams şöyle konuştu:

"Ekonominin yeniden açılmasıyla enflasyonun çoğunlukla geçici etkilerle sıçrama yaptığını düşünüyorum. Geçen sene pandemi döneminde başlayan düşüşlerin terse döndüğünü ve çoğu yükselişin bundan kaynaklandığını unutmamalıyız. Fiyatlar yeniden açılan ekonomiye adapte olduğunda bu yüksek artışların devam etmeyeceğini ve toplam enflasyona baskı yapmayacağını düşünüyorum."

Mayıs’ta yarım milyondan fazla istihdam sağlandığını ve bunun da iyi bir ilerleme olduğunu kaydeden Williams “ancak tam gücüne kavuşması için hala gidilecek çok yol var” diye konuştu.

Williams ekonominin hızla toparlandığını ve orta vadeli görünümün iyi olduğunu ancak veriler ve koşulların Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (faiz kararlarını alan komite) ekonomiyi güçlendirmek için destek sunan para politikasını değiştirmesi için henüz yeterli olmadığını belirtti.