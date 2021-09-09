New York Fed Başkanı Williams: Varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamamız uygun

New York Fed Başkanı John Williams da 2021’de teşviklerin geri çekilmesine başlama taraftarı olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Williams “Ekonominin beklediğim şekilde iyileşmeye devam etmesi durumunda varlık alım azaltımına bu yıl başlamamız uygun” yorumunu yaptı.

Williams varlık alımlarının azaltılmasına bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlanabileceğini kaydetti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Williams, enflasyon cephesinde hedefe ulaşıldığı, buna rağmen işgücü piyasasında alınması gereken yol olduğunu not etti.

Williams, St. Lawrence Üniversitesi öğrencilerine video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, “Maksimum enflasyona doğru çok iyi bir ilerleme de var, ancak kayda değer bir ilerlemenin sağlandığını söylemeye hazır olmak için daha fazla iyileşme görmek istiyorum. Ekonominin beklediğim şekilde iyileşmeye devam ettiğini varsayarsak, bu yıl varlık alımlarının hızını yavaşlatmaya başlamak uygun olabilir” dedi.

Williams, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “kayda değer” iyileşme eşiğine ulaşmada odaklandığı belli bir veri noktasına ilişkin konuşmaktan kaçındı.

Birçok Fed yetkilisi bir sonraki toplantıda yönlendirme öngörüyor

Williams’ın tutumu, Fed’in bir sonraki politika toplantısında, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin resmi bir duyuruya destek vermeyeceğini işaret etti.

Birçok Fed yetkilisi, Fed’in bu ay varlık alımlarını azaltmaya hazır olduğunu duyurmasını istiyor.

Williams’ın duruşu oldukça önemli, zira kendisi Fed Başkanı Jerome Powell’a yakın bir isim olarak görülüyor. Bu duruş, Fed başkanının varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin anlamlı bir ilk adım için Kasım başındaki Fed toplantısına kadar beklemeyi istediğine işaret ediyor.