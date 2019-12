New York eyalet meclisinden eşcinsel evliliğe onay

New York Eyalet Meclisi, eşcinsel evliliği onaylayan bir yasa tasarısını kabul etti.



Eyaletin Demokrat Valisi David Paterson tarafından geçen ay ortasında sunulan ve 52'ye karşı 89 oyla kabul edilen yasa tasarısının eyalet senatosunda daha fazla muhalefetle karşılaşması bekleniyor.



New York Eyalet Meclisi temsilcileri 2007'deki bir oylamada da aynı cinsiyetten iki kişinin evlenmesinin yasalaşmasından yana tavır ortaya koymuştuı.



Yasa tasarısının eyalet senatosunda gelecek haftalarda görüşülmesi bekleniyor.



New York, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Iowa ve Maine eyaletlerinin ardından ABD'de eşcinsel evliliğe onay veren 6. eyalet oldu.



Önemli bir eşcinsel topluluğun yaşadığı New York kentinin, eşcinsel evliliğe onay veren 8 milyondan fazla nüfusa sahip ilk Amerikan kenti olması önem taşıyor.