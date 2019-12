-NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI NEW YORK (A.A) - 18.04.2011 - New York Borsası, güne düşüşle başladı. Borsanın açılışında, cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,43 (177,02 puan) azalıp 12.164,81 puan oldu. Açılışta, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,36 (17,94 puan) değer kaybedip 1.301,74 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,47 (40,77 puan) azalıp 2.723,88 puana geriledi.