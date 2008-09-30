New York borsası çakıldı





ABD’de Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma paketiyle ilgili yasa tasarısının reddedilmesi piyasalarda şok etkisi yarattı





Dow Jones endeksi yüzde 6.98, Nasdaq ise yüzde 9.14 oranında değer kayberek 2001 yılından bu yana en kötü performansı gösterdi.

Kurtarma planı, Temsilciler Meclisi’nde 205 kabul oyuna karşılık 228 oyla reddedildi. Binlerce seçmenin Kongre’ye ‘Wall Street’i kurtarmayın’ mesajı içeren e-mailler yağdırdığı belirtiliyor.



UZMANLAR NE DEDİ?



James Dunigan / PNC Wealth Management: Piyasalardaki güveni tamamen kaybettik. Ben Temsilciler Meclisi'nin kanuna aykırı bir iş yapmamak konusundaki isteğini anlayabiliyorum ama eğer mutfakta yangın varsa bunun evin kalanına yayılmasını istemezsin.



Drew Kanaly / Kanaly Trust Company: Piyasalar çıkan karara çok şaşırdı. Gelen haberler bir anlaşma sağlanacağını gösteriyordu. Ama para politik işleyiş tarafında rehin alındı.





Michael Nasto/ Global Investors Inc: Bu bir kabusa benziyor. Hayatımda gördüğüm en kötü kriz. Yardım paketinin neden geçmediğini bilene kadar satışlar devam edecek.





Bob Doll / BlackRock Inc: Şok oldum. Piyasalar bu yardım paketi geçene kadar zaten kötü günler geçiriyordu. Şimdi paket geçmedi ve ortalık daha da karıştı.





Bill Strazzullo / Bell Curve Trading: Birçok açıdan çok kötü. Kısa vadede piyasalar çöktü ama daha da önemlisi müşterilerimize yeni bir düşüşün başında olabileceğimizi söylüyoruz.





Şimdi ne olacak?

Ekonomi kurmaylarını Beyaz Saray’da toplayan ABD Başkanı Bush’un yasa metninin iki kanattan birine daha yakın hale getirmesi bekleniyor. Oylamanın ardından Yahudi Yeni Yıl’ı olan Rosh Hashanah tatiline çıkması beklenen Kongre, perşembe günü yeniden toplanacak. Yardım pakedindeki miktarın değişmesi bekleniyor.

