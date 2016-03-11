ABD'de 11 Eylül kararı; İran, 10.5 milyar dolar tazminat ödeyecek

ABD'de New York Bölge Mahkemesi, İran'ın 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine 10.5 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Bloomberg'in haberine göre, mahkeme İran'ın sigorta şirketlerinin zararını karşılaması yönünde de karar aldı.

Karara göre, 7.5 milyar dolar, Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı binasına yapılan saldırılar sonucunda ölenlerin ailesine tazminat olarak ödenecek. Geri kalan 3.5 milyar dolar ise sigorta şirketlerinin zararlarının karşılanması için kullanılacak.

El Kaide'ye bağlı kişiler tarafından kaçırılan uçakların 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki farklı hedefe intihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleştiği iddia edilmişti.

Saldırılar sonucunda 19 hava korsanı dahil yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. 10 milyar doların üstünde de maddi hasar meydana gelmişti.