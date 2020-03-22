New York Belediye Başkanı: Eyaletteki hastane kaynakları 10 gün içinde tükenebilir; en kötüsü henüz gelmedi, daha yeni başlıyoruz

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD'nin Koronavirüs salgınından en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan New York'taki hastanelerin kaynaklarının 10 gün içinde tükenebileceği belirtti. Belediye Başkanı, "Salgın konusunda gerçeği söylemek gerekirse daha yeni başlıyoruz. En kötüsü henüz gelmesi. Salgın, nisanda marttan daha kötü olacak. Mayıs da nisandan daha kötü olabilir" dedi.

CNN televizyonuna konuk olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) salgını ile mücadelede eyaletteki hastanelerdeki kaynakların hızla tükendiği uyarısında bulundu.

Blasio, “Hastane sisteminin çalışması için gerekli olan vantilatör, cerrahi maske gibi malzemeler için büyük çapta bir yokluk çekmeye 10 gün uzaktayız” ifadesini kullandı.

"Hükûmet yeterli kaynak sağlamadı"

Bu süreçte federal hükûmetin kendilerine yeteri kadar kaynak sağlamadığını savunan Blasio, “Ordu devreye sokulmadı. Trump’ın sözünü ettiği Savunma Üretimi Kanunu, görebileceğimiz şekilde uygulanmadı. Sadece New York kenti ya da eyaleti değil, ülkenin birçok yeri kendilerini yalnız hissediyor” dedi.

Blasio, “Salgın konusunda gerçeği söylemek gerekirse daha yeni başlıyoruz. En kötüsü henüz gelmesi. Salgın, nisanda marttan daha kötü olacak. Mayıs da nisandan daha kötü olabilir” yorumunda bulundu.

New York eyaletinde vaka sayısı 15 bini aştı

New York Valisi Andrew Cuomo da basın toplantısında, eyaletteki Covid-19 kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168’e, ölü sayısının da 114’e çıktığını aktardı. Cuomo, vakaların 9 bin 45’inin New York kentinde olduğunu kaydetti.

Hastanelerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, hastanelere kapasitelerini artırma çağrısı yapan Cuomo, “Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak” dedi.

Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747’ye, ölü sayısı 340’a ulaştı.

ABD, Covid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından 4. sırada yer alıyor.