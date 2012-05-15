'Nevzat Tandoğan Meydanı'nın ismi değişti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Nevzat Tandoğan Meydanı"nın isminin değiştirilmesi istemiyle verilen önerge üzerine İsimlendirme Komisyonu'nca hazırlanan rapor oylandı. "Nevzat Tandoğan" olan meydanın ismi, vatandaşın karmaşa yaşamaması için "Tandoğan" olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başkanlığında toplanan nisan ayı Meclis toplantısında, bağımsız üye Hüseyin Günay'ın, tek parti döneminde 18 yıl Ankara Valiliği ve belediye başkanlığını birlikte yürüten Nevzat Tandoğan'dan adını alan meydanın isminin değiştirilmesi için verdiği ve sevk edildiği İsimlendirme Komisyonu'nca rapor haline getirilen önerge görüşüldü.

Bağımsız üye Günay, oylamadan önce söz alarak önergenin gerekçesiyle ilgili konuşma yaptı. CHP ve MHP Meclis üyeleri de konuyla ilgili görüşlerini bildirdi.

Daha sonra üyelere dağıtılan raporda yer alan "Vatandaşların Tandoğan Meydanı ile Nevzat Tandoğan arasında bire bir ilişki kurmadıkları, Tandoğan Meydanı'nın akla Nevzat Tandoğan'ı getirmediği ve gereksiz tartışmaların meydana gelmemesi, vatandaşın eski, yeni isim karmaşasına sürüklenip mağdur edilmemesi açısından ilgili meydanın 'Tandoğan Meydanı' olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür" ifadesine dikkat çekildi ve oylamaya geçildi.

Önergeyi veren Hüseyin Günay dışındaki üyelerin kabul oyuyla "Nevzat Tandoğan Meydanı"nın ismi "Tandoğan Meydanı" olarak kabul edildi.

Günay, önergesinde meydanın yeni isminin "İstiklal, Cumhuriyet veya Demokrasi" olarak değiştirilmesini teklif etmişti.

Nevzat Tandoğan kimdir?

1894 yılında doğan Nevzat Tandoğan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1914-1918 yılları arasında öğretmenlik yaptı. İstanbul Polis Müdürlüğü 2. Şube'de Müdür Yardımcısı olarak atandıktan sonra öğretmenlik görevinden ayrıldı. Daha sonra 1. Şube Müdürlüğü'nde de bulundu.

İstanbul'daki görevinden sonra 1927 yılında Malatya Valiliği'ne atandı. Buradaki valiliği sırasında Konya Milletvekili olarak gösterilip seçildiyse de valilikten ayrılmak istemediğinden milletvekilliğinden istifa ederek valiliğine devam etti.

1929 yılında Ankara'ya vali olarak atandı. Çok uzun süre bu görevde kaldı. Vali olduktan sonra Ankara Belediye Başkanlığını da birlikte yürüttü. 18 yıl gibi uzun süre devam eden Ankara Valiliği ve belediye başkanlığı 1946 yılındaki ölümüne kadar devam etti.

"Bu memlekete komünizm gerekiyorsa ve komünizm yararlı bir şeyse onu da biz getiririz, size ne oluyor?" sözü Tandoğan'ın tarihe geçmiş önemli sözlerindendir.

Tandoğan, "Ankara Cinayeti" olarak bilinen ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kazım Orbay'ın oğlunun karıştığı cinayetle ilgili mahkemede kendisine yapılan muameleyi içine sindiremeyince 1946 yılında evinde silahla intihar etti.