Nevşin Mengü: Ne İzmir Marşı ne Mehter Marşı çaldık, haber yaptık; Cavit Çağlar 'HDP yanlısı' diyerek baskıyı meşrulaştırıyor

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında ana haberlerini sunduğu Olay TV'nin kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada Olay TV ortaklarından Cavit Çağlar'ın "HDP yanlısı yayın yaptılar" sözünün gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Ne İzmir Marşı ne Mehter Marşı çaldık, haber yaptık; Cavit Çağlar 'HDP yanlısı' diyerek baskıyı meşrulaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu legal, yasal bir parti; devletin kanalından yayınladık"

"Meclis'te grubu olan bütün partiler verilecek' diye bir karar almıştık" diyen Nevşin Mengü, "Cavit Çağlar 'HDP yanlısı yayın yaptılar' diyor. 'Meclis'te olan bütün partileri verilecek' diye karar vardı. Devletin kanalından yayınladık. Böyle bir şey olabilir mi? Bu legal, yasal bir parti. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da CHP liderini de yayınladık. 'HDP yanlısı' diyerek baskı meşrulaştırılıyor. HDP yanlısı yayın yapılmadı, bunlar yalan. Haber ne ise onu verdik. Kimseyi pohpohlamadık. Kimse yanlısı yayın yapılmadı" ifadelerini kullandı.

"Cavit Bey hiç uğraşmasın, alsın A Haber ne veriyorsa aynı frekanstan yayınlasın"

Mengü, kapatılan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar için "Ben yeni bir ekip getireceğim, Olay TV yoluna devam edecek' diyor. Yolu açık olsun, muhtemelen yeni ekibi getirdiği zaman Digitürk'de de yayın izni verilir... Öyle 50 tane televizyon var, ne izleniyor ki? Bence Cavit Bey hiç uğraşmasın, alsın A Haber ne veriyorsa aynı frekanstan yayınlasın" dedi.

"Beni TMSF'de kimse beni sıkıştırmadı, bu yalan" diyor Cavit Bey, valla kanal yönetimine söylediği farklı" diyen Mengü kanaldaki süreci anlattı.

"Olay TV Digitürk'e giremedi"

"Ben kanal açmak istiyorum' diyorsunuz, RTÜK'e gidiyorsunuz ve RTÜK size lisans vermiyor" diyen Mengü, "Olay TV Digitürk'e giremedi. Katarlılar da şuan da 'Ha inşallah ha maşallah' diyerek erteledi. Oyaladılar."

"Bu espriden de kanal kapatıyorsa hiç çıkmasın bu yola..."

"Cavit Çağlar geldi ilk yayına çıkmadan önce. Hepimize 'merhaba' dedi. Elini sıktım. Espri olarak "Korkamayın Cavit Bey başınızı derde sokmayacağım" dedim. O da güldü hiç de sinirlenmedi, hatta sırtıma vurdu. Bu espriden de kanal kapatıyorsa hiç çıkmasın bu yola..."

"Cavit Çağlar belki kanal yönetimine devlete başka şey söylemiştir onu bilemem.

Taha Dağlı'yı getireceğim demesi gerçekçi değil. Yeni kuşak gazetecileri nereden tanısın. Birileri önermiş olabilir."

"Haberciliğe devam"

"Haberciliğe devam" diyen Mengü televizyonun önemini ve önündeki engelleri şöyle anlattı;

"Neden televizyon önemli. Dijital mecralardan yapmak daha keyifli daha yaratıcı. Ama hala sınırlı bir kitleye hitap ediyor. Televizyon daha etkili. Çünkü herkese uluşabiliyor. Ama televizyon yayıncılığın önünde bin bir set var. Lisans için aylarca bekliyorsun RTÜK'ü. 'Gak' dedin ceza... Sansür sansür... Televizyon böyle sıkıcı, uyuz bir şeye dönüştü. Bu kadar sansürün sonu bu."

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