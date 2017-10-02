Nevşin Mengü, istifasının perde arkasını anlattı: "Bu kızı orada istemiyoruz" diye mesaj yolladılar

Nevşin Mengü, CNN Türk'te üstlendiği ana haber spikerliği görevinden istifasıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. "Bu kızı orada istemiyoruz' diye mesaj yolladılar" diyen Mengü, "Yapacak da bir şey yok. Zorla sunacak halimiz yoktu." ifadesini kullandı.

NişantaşıHaber.com’dan Çelik Çelikyaman’a konuşan Mengü, Erdoğan ile Trump görüşmesinini kısa süreceğinin belli olduğunu belirtirken, “Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü deyince cinsel gönderme yaptığımı düşündüler sanırım” diye konuştu.

Mengü, “Çünkü Trump‘ın damadı hakkında Rusya ile ilişkileri üzerine soruşturma başlatılmıştı. Trump'ın Türkiye mürkiye umrunda değildi. Alı al, moru mordu. Hatta haber toplantısında da, ‘gazetecilerden soru cevap bile almayacak. Başında böyle bir iş var' dedim. Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü deyince cinsel gönderme yaptığımı düşündüler sanırım” dedi.

“Bu kızın orada olmasını istemiyoruz"

Nevşin Mengü, işinden olmasıyla sonuçlarının devamındaki gelişmeleri şöyle anlattı :

“Dolayısıyla Ankara temsicimiz aracılığıyla patrona, ‘Bu kızın orada olmasını istemiyoruz‘ diye mesaj yollandı. Yapacak da bir şey yok. Zorla sunacak halimiz yoktu. Patronculuk yapmak için demiyorum ama – belki kadın olduğu içindir – Arzuhan Yalçındağ başından sonuna kadar uğraştı benim için. Bu Ankaraacayip bir şey. İşler orada şöyle yürüyor. Ankara temsilcisi ile müsteşar sigara içerken diyor ki, patron sizin bilmem kime çok kızıyor. Temsilci de gözüne gireyim diye, ‘şuna şuna kızıyorlarmış‘ diye patronu arıyor. Böyle bir kasaba düzeni var. Ben de, kurumu zor durumda bırakmanın anlamı olmadığını düşünerek ayrıldım”

Mengü, CNN Türk‘te çalışmaya başlamasını da şöyle anlattı:

“Ben yorum yapayım diye işe alınmıştım. O zaman Türkiye daha normaldi. Yorum falan yapabiliyorduk. Daha önce Hürriyet'te muhabirdim. CNN Türk'e geçmeyi de ben istedim. Muhabir maaşları inanılmaz düşüktü. Maaşım yükselsin diye CNN Türk'ten iş istedim. 2 ile 4 aralığını vermişlerdi. Biraz yorum istiyorlardı. Anahaber koltuğuna da böyle oturdum”