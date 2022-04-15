Nevşin Mengü'den binlerce beğeni alan Yıldız Tilbe yorumu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" paylaşımı nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade verdi. Gazeteci Nevşin Mengü'nün Twitter'da Tilbe'nin ifadesiyle ilgili yorumu binlerce beğeni aldı.

Mengü, "Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor" diyen Yıldız Tilbe için, "anahtar kelimeleri yan yana dizmiş" yorumunu yaptı.

Tilbe ifadesinde şu sözlere yer vermişti:

‘’Köpekleri ortadan kaldırın dediğim için çok hakaret ettiler, sadece insan parçalayan köpekleri kaldırın dediğim için. Bu kadar hakareti hak etmediğimi düşünüyorum, bana bütün hakaret edenleri burada sevgili avukatım Handan Bakbak hanımefendiyle birlikte dava açmaya geldim, daha doğrusu dava açıldı, ifade vereceğim şimdi. Köpekler insanları yiyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün, Osmanlı’nın, ölülerin, dirilerin, şehitlerin teslim ettiği topraklarda onların çocuklarını yiyor. Analarını, yaşlılarını yiyor, köpekler yiyor. Daha ne olmalı? Ben bilmiyorum daha ne olmalı. Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri’’