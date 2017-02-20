Nevşin Mengü: Akit, kâğıt üzerinde iflas etmiş görünüyor

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama girişimine ilişkin yaptığı "Pezevenk' Müjdat'a büyük şok" paylaşımını yapan Yeni Akit gazetesine tepki gösterdi. Mengü, "Söz konusu yayın kuruluşuna karşı ben de dava kazandım. Kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyorlar, bir şey yapılamıyor" diye yazdı.

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Şüpheli yangın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği tespit edildi. Yeni Akit ise sanat merkezindeki yangın haberini "Pezevenk' Müjdat'a büyük şok" başlığıyla duyurdu. Akit'in bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

Saldırı ile ilgili Sözcü’ye konuşan Müjdat Gezen, “Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” dedi.

CNN Türk spikeri Nevşin Mengü de kundaklama girişimine tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Mengü, Akit'in söz konusu paylaşımını alıntılayarak "Söz konusu yayın kuruluşuna karşı ben de dava kazandım. Kağıt üzerinde iflas etmiş görünüyorlar, bir şey yapılamıyor" ifadesini kullandı.