Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Ürgüp ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 40 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürgüp ilçesinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 40 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, otobüslerle Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu arada, bazı şüpheliler, görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek küfredip saldırmak istedi. Şüphelilerin saldırısını polis önledi.



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