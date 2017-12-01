Nevşehir’de 'huzur' operasyonu

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de, Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde \'huzur\' operasyonu yaptı. 2 saat içerisinde 31 ekip, 1570 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 474 araç kontrol edildi, 23 araç sürücüsüne 19 bin 778 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, dün gece 69 yeri kontrol ederken,1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 21 fişek ele geçirildi. Ayrıca, iki iş yerine tütün mamulleri tüketmekten işlem yapıldı. Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, \"Bu uygulamayı yaklaşık 1 yıldır yapıyoruz. Trafik yönünden, asayiş, ruhsat, terör, uyuşturucu yönünden çeşitli aramalar taramalar yapıyoruz. Şüpheli şahıslar varsa inceliyoruz. Çok yararı olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamaya devam edeceğiz\" dedi.



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