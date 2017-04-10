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Nevşehir'de düşen balonun pilotu gözaltına alındı

Balonun düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi yaralanmıştı

10 Nisan 2017 21:13

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Kasabasında 1 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı balon kazası sonrasında balon pilotu gözaltına alındı.

Dün sabah Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinden havalanan ve Ortahisar Kasabasında yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşen balon kazası sonrasında 1 Fransız turist hayatını kaybetmiş, 19 turist ise yaralanmıştı.

Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise kaza yapan balon pilotu Bekir G., Ürgüp ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Balon pilotu Bekir G.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

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