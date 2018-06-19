Nevşehir'de çocuğa cinsel istismara tutuklama

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin A., tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ailenin çocuklarına istismarda bulunduğu iddiasıyla Hüseyin A.\'yı gözaltına aldı. Çocuk, ifadesinde Hüseyin A.\' nın kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye gönderilen Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.