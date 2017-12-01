Nevşehir’de aranan 5 kişi tutuklandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de polosin yaptığı çalışmalarda, aranan 5 kişi gözaltına alındı.

\'Fuhuş\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.T., \'tehdit\' suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.Ö., \'kasten yaralama\' suçundan 150 gün hapis cezası ile aranan D.K., \'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak\' suçundan 25 gün hapis cezası ile aranan M.S. ve \'kasten yaralama\' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan Ö.T., yapılan çalışma sonucunda yakalandı. 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.