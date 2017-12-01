T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşehir’de aranan 5 kişi tutuklandı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de polosin yaptığı çalışmalarda, aranan 5 kişi gözaltına alındı

01 Aralık 2017 19:02

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de polosin yaptığı çalışmalarda, aranan 5 kişi gözaltına alındı.
\'Fuhuş\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan F.T., \'tehdit\' suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan E.Ö., \'kasten yaralama\' suçundan 150 gün hapis cezası ile aranan D.K., \'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak\' suçundan 25 gün hapis cezası ile aranan M.S. ve \'kasten yaralama\' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan Ö.T., yapılan çalışma sonucunda yakalandı. 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHA NEVŞEHİR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24