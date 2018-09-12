Nevşehir'de 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR\'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü devriye ekiplerinin durumundan şüphelendikleri ve GBT sorgusu yapılan B.B.\'nin, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Hükümlünün, \'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\'\' ile \'hükümlünün cezaevinden kaçması\' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından gönderildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan B.B., Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.