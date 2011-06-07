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Politika

NEVŞEHİR VALİSİ İDDİALARI YALANLADI NEVŞEHİR (A.A)

07 Haziran 2011 14:05

-NEVŞEHİR VALİSİ İDDİALARI YALANLADI NEVŞEHİR (A.A) - 07.06.2011 - Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, AK Parti'nin 25 Mayıs'ta yapılan Nevşehir mitingine, resmi plakalı araçların sivil plaka taktırarak katılması için talimat verildiği iddiasının gerçekle ilgili bulunmadığını bildirdi. Vali Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, 25 Mayıs Çarşamba günü yapılan AK Parti mitingi için Valilik tarafından hiçbir personele katılım talimatı verilmediğini ve hiçbir araç görevlendirmesinin de yapılmadığını bildirdi. Savaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ''Bazı basın organlarında, Nevşehir Valiliğinin resmi plakalı araçlara sivil plaka taktırtarak mitinge katılma talimatı verdiği iddiaları yer almıştır. Bu iddianın gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.  Araç görevlendirme işlemi Sayın Başbakan, sayın bakanlar ve maiyetinde bulunan kamu görevlileri ile güvenlik görevlilerinin ilimizde gerçekleştirilen resmi açılış programı için yapılmıştır. Resmi açılış programı haricinde herhangi bir personel ve araç görevlendirilmesi olmamıştır.''

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