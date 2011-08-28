Nevşehir Üniversitesi'nde cami açıldı

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Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yanına yaptırılan caminin ibadete açılış törenine Vali Abdurrahman Savaş, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Erdal Feralan, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç ile çok sayıda daire müdürü ve vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, yetişmiş insan gücüne sahip toplumların hür olmasına karşın, bu güce sahip olamayan toplumların köle olmaya mahkum olduklarını söyledi Yılmaz şöyle konuştu:"Bugün burada cami ile camia buluşuyor. Cami, ’toplayan, birleştiren, cem eden ulu mabed’ anlamında. Camia da Arapça’da Üniversite kelimesinin karşılığı, cami ile camia birbirlerine çok yakışıyor. Öyle inanıyorum ki bu ikisinin izdivacından inşallah burada gönülleri ve fikirleri bir, vicdanları hür nesiller yetişecek. Yetişmiş insanı olan toplumlar, milletler hürdür. Yetişmiş insanı olmayan milletler ise köle olmaya mahkumdur. Bizim yetişmiş insan kaynağımızı sağlayan en önemli kurumlarımızdan birisi üniversitelerimizdir."Törende daha sonra, caminin yapımını üstlenen Fevzi Avlanmaz adına oğlu Ahmet Avlanmaz’a Üniversite Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Vali Abdurrahman Savaş da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz’a Avanos yapımı Hitit anforası hediye etti. Törene katılanlar cami açılışından sonra öğle namazını kıldı.