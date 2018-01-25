Nevşehir Tabip Odası'ndan TTB'nin açıklamasına kınama

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Hüseyin Ergün, Türk Tabipleri Birliği\'nin (TTB) Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye düzenlediği Ziyten Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı kınadı.

Uzman Dr. Ergün, TTB\'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama karşısında büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek \"Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nin Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamayı büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Devletimizin ve milletimizin milli menfaatleri için yapılan ve şu ana kadar büyük bir başarı ile devam eden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yapan merkez konseyin şehit edilen askerlerimiz, ülkemizin dört bir yanında terör örgütü tarafından patlatılan bombalar, kaçırılıp şehit edilen öğretmenler ve sağlık çalışanları için hiçbir bildiri yayınlamaması üzücüdür ve endişe vericidir. Biz vatanını ve milletini canından aziz bilen, bayrağı ve mukaddes değerlerine sözde değil, özde bağlı olan Türk hekimleri olarak merkez konseyinin bu açıklamasına katılmıyor, bu kutsal mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, bu vesile ile şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyoruz” dedi.



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