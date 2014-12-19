Nevşehir Müftüsü'nden piyango uyarısı: Bilet almayın, günaha ortak olmayın

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, piyangonun Müslümanlığın onaylamadığı kumar çeşitlerinden biri olduğunu belirterek, "Bilet almayın, bu günaha ortak olmayın" dedi.

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptığı açıklamada; piyangonun bir çeşit kumar ve piyango bileti ile elde edilen kazancın da haram olduğunu belirterek vatandaşların zengin olma hayalleri ile bu yola başvurmamalarını istedi.

Kumarın her cinsinin İslam'da haram kılındığını kaydeden Öztürk, bu yolla elde edilecek gelirin kişiye hayır getirmeyeceğini vurguladı.



Geçtiğimiz yıllardaki piyango talihlilerini de örnek gösteren Öztürk, " Çünkü kumar haksız bir kazançtır. Bu da kumar mıdır? Evet kumarın bir çeşididir ve Kuran'da yasaklanmıştır. Cenabı Allah Kuran'da dört şeyin şeytanın pis amellerinden olduğunu ifade ediyor ve bunlardan kaçınılması durumunda kurtuluşa erileceğini haber veriyor. Bunlardan birincisi içki, ikincisi kumar. Hatta geçmişte fal okları şeklinde yapılıyormuş.

Bir torbaya atılıyor, altı tane boş bir tane dolu çekiliyor. Dolu çeken ortaya konulan deveyi, koyunu, koçu alıyormuş. Altı tanesi hava alıyor bir tanesi deve alıyor. Allah bunu yasaklamış 'bundan kaçının, bu şeytan işi, haksız kazanç' demiş. Bu günkü piyangoya bakıyoruz buna benziyor veya tombala o da buna benziyor. Dolayısıyla Allah herkesin rızkını tayin ve takdir etmiştir ama kişi bazen acele ederek helal rızkını harama çevirir. Rızkı olmayanı asla elde edemez. Hiçbir din kardeşimiz hiçbir şekilde haram yollara başvurmasın. Zaten elde edemez etse de hayrını göremez. Böyle bir yola girmesin. Piyangoda dinimizin onaylamadığı kumar çeşitlerinden biridir. Bilet almasın, bu günaha ortak olmasın diyoruz" diye konuştu.