T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nevşehir Müftüsü'nden piyango uyarısı: Bilet almayın, günaha ortak olmayın

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, kumarın her cinsinin İslam'da haram kılındığını söyledi

19 Aralık 2014 20:48

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, piyangonun Müslümanlığın onaylamadığı kumar çeşitlerinden biri olduğunu belirterek, "Bilet almayın, bu günaha ortak olmayın" dedi.

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk yaptığı açıklamada; piyangonun bir çeşit kumar ve piyango bileti ile elde edilen kazancın da haram olduğunu belirterek vatandaşların zengin olma hayalleri ile bu yola başvurmamalarını istedi.

Kumarın her cinsinin İslam'da haram kılındığını kaydeden Öztürk, bu yolla elde edilecek gelirin kişiye hayır getirmeyeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıllardaki piyango talihlilerini de örnek gösteren Öztürk, " Çünkü kumar haksız bir kazançtır. Bu da kumar mıdır? Evet kumarın bir çeşididir ve Kuran'da yasaklanmıştır. Cenabı Allah Kuran'da dört şeyin şeytanın pis amellerinden olduğunu ifade ediyor ve bunlardan kaçınılması durumunda kurtuluşa erileceğini haber veriyor. Bunlardan birincisi içki, ikincisi kumar. Hatta geçmişte fal okları şeklinde yapılıyormuş. 

Bir torbaya atılıyor, altı tane boş bir tane dolu çekiliyor. Dolu çeken ortaya konulan deveyi, koyunu, koçu alıyormuş. Altı tanesi hava alıyor bir tanesi deve alıyor. Allah bunu yasaklamış 'bundan kaçının, bu şeytan işi, haksız kazanç' demiş. Bu günkü piyangoya bakıyoruz buna benziyor veya tombala o da buna benziyor. Dolayısıyla Allah herkesin rızkını tayin ve takdir etmiştir ama kişi bazen acele ederek helal rızkını harama çevirir. Rızkı olmayanı asla elde edemez. Hiçbir din kardeşimiz hiçbir şekilde haram yollara başvurmasın. Zaten elde edemez etse de hayrını göremez. Böyle bir yola girmesin. Piyangoda dinimizin onaylamadığı kumar çeşitlerinden biridir. Bilet almasın, bu günaha ortak olmasın diyoruz" diye konuştu.

 

ETİKETLER

nevşehirmüftüyakup öztürkmilli piyangobiletharam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24