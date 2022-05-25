Nevşehir'i gezen Sabah yazarı Donat:  Bölgede işsizlik sıfır

Nevşehir'den izlenimlerimi aktaran Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Bölgede işsizlik sıfır" yorumunu yaptı.

Donat yazısında, "Bölgede tarım ve hayvancılık yaygın... Köylü çalışkan... Üretiyor... Müşteri hazır... Otelciler... Çalıştıracak bahçıvan bulamıyorlar. Ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Köylü... Hayvanını güdecek çoban arıyor. Bölgede... İşsizlik sıfır. Köylünün biri dedi ki: - Elinden hiçbir iş gelmiyorsa, 300 tavuk besle... Günde 250 yumurta... Gül gibi geçinir gidersin." ifadesini kullandı.