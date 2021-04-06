Nevşehir'de bir öğretmen Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nevşehir'de Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan (40) Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası Caner Erdoğan, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Erdoğan, evinde karantina altına alındı.

Geçen süreçte durumu kötüleşen Erdoğan, 19 Mart'ta hastanede tedavi altına alındı. Caner Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti. (DHA)