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Nevşehir'de ayakları bağlı şekilde ölü bulunan 10 köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı!

02 Şubat 2021 18:44

Nevşehir'de ayakları bağlı olarak bulunan 10 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

hayvan haklarıköpeknevşehir
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