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Nevşehir Belediyesi'nin 3 eski çalışanı 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandı

21 Kasım 2020 23:50

Nevşehir'de belediyenin bazı eski personellerine yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı.

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