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Politika

Nevruz ve 1 Mayıs yanıtsız

CHP'nin Nevruz ve 1 Mayıs ile ilgili girişimleri hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarla görüşmem lazım" dedi.

05 Mart 2009 02:00

CHP'nin Nevruz ve 1 Mayıs ile ilgili girişimleri hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarla görüşmem lazım" dedi.


CHP'nin Nevruz ve 1 Mayıs ile ilgili girişimleri hatırlatılarak "bu konuda bir yasal düzenleme yapılacak mı?" sorusuna Erdoğan, "Doğrusu işin bayram boyutu üzerinde bunların hep tartışmaları olmuştur. Ama bizim böyle karar altına aldığımız bir konu yok. Bunu da bizim üst kurullarda görüşmeden benim böyle bir televizyon programında olur veya olmaz şeklinde açıklamam, benim parti teşkilatındaki üst kurullarla olan yönetim anlayışıma ters düşer. Arkadaşlarıma karşı da saygısızlık olur. Onlarla böyle işi müzakere etmeden böyle bir
açıklamada bulunmam" karşılığını verdi.

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