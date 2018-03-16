Nevruz tatilinde Türkiye'ye gelen İranlı turistler çiçeklerle karşılandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- NEVRUZ Bayramı tatilinde Türkiye\'ye gelen İranlı turistler için Gürbulak Sınır Kapısı\'nda karşılama töreni düzenlendi. Ağrı Valisi Süleyman Elban, İranlılara çiçek vererek bayramlarını kutladı.

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, Gürbulak Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan İranlı turistlerin çiçekler, çikolatalar ve folklör ekibi ile yapılan karşılama töreninen eşlik etti. Turistlere kırmızı karanfiller veren Vali Elban, İran\'da Nevruz Bayramı tatilinin başladığını belirterek günlük tatilde yoğun turist girişi beklediklerini söyledi. Elban konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İran’da Nevruz Bayramı tatili başladı. 15 günlük tatil dönemi dolayısıyla yoğun bir yolcu girişi bekliyoruz. Geçen yıl 9 bin civarı araç ülkemize gelmiş. Bu sene 10 bin üzerinde aracın gelmesini bekliyoruz. Hem sınır mülki idare amirliğimiz hem de Gümrük Bölge Müdürlüğümüz ve burada çalışan personelimiz geçişlerin daha hızlı ve daha sorunsuz yapılabilmesi için tedbirlerini aldılar. Valilik olarak bu alanda yaklaşık olarak 1,5 kilometrelik yolu araçla gelemeyen misafirlerimiz yürüyerek geçiyorlardı. Misafirlerimiz için 2 adet ücretsiz servis hizmeti sunuyoruz. Şehrimizde tüm taraflarla bir araya gelerek, gelen misafirlerimizin konaklamaları, alışveriş yapmaları ve dinlenmeleri için bulacakları zamanda daha rahat daha huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak adına her türlü tedbirleri aldık. İş yeri sahiplerimizi, kamu görevlilerimizi ve tüm halkımızı uyardık. Onlar da çok heyecanlı bir şekilde İranlı misafirlerimizin Ağrı’ya gelmelerini bekliyorlar. Yine Valilik olarak 15 gün önce 4 araçla hem Urumiye hem de Tebrize karşılıklı taşıma servisleri başlattık. Araçlar doluya yakın karşılıklı gidip geliyor. Biz komşu olduğumuz, yan yana olduğumuz, kültürümüz, inancımız ve birçok ortak değerimiz olan İran ile çok yakın işbirliği içinde olmayı daha sık görüşmeyi, onların ülkemize daha sık gelmesini ve bizim insanımızın da İran’a gitmesini arzu ediyoruz.\"

FOTOĞRAFLI