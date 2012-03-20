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Politika

Nevruz Öcalan için mi icat edildi?

Hüseyin Çelik, MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20 Mart 2012 00:56

 

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "21 Mart Nevruz Bayramı Abdullah Öcalan için icat edilmiş değil. Bahar sadece Kürtler için gelmiyor Türkler için İngilizler için gelmiyor, herkes için bahar geliyor" dedi.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Nevruza ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu: "Kurban Bayramını, Kurban Bayramı gibi Ramazan Bayramını, Ramazan Bayramı gibi kutlayalım. Milli bayramları, milli bayram gibi kutlayalım. Bahar bayramında, baharın gelişine sevinelim ve ruhuna uygun bu bayramları idrak edelim.
 
21 Mart Nevruz Bayramı Abdullah Öcalan için icat edilmiş değil. Bahar sadece Kürtler için gelmiyor. Türkler için, İnglizler için gelmiyor, herkes için bahar geliyor. Nevruz dolayısıyla efendim bunlar gündeme getirildiği zaman, Nevruzun mahiyetini değitiriyorsunuz. Biz, başından beri şunu söylüyoruz; Türkiye'de Kürt dediğimiz vatandaşlarımız var, milyonlarca Kürt vatandaşımız var. Kürt vatandaşlarımızın makul, meşru, mantıklı taleplerine AK Parti hükümeti her zaman olması gerektiği gibi muhatap olmuştur ve bunların çok önemli bir kısmını karşılamıştır. Bundan sonra da karşılamaya devam edecektir.
 
Türkiye'de Kürt meselesini veya gündemde olan meseleyi halletmek için bizim formulümüz şudur; bu meselenin çözülmesi için Türklerin ikna edilmesi ve Kürtlerin tatmin edilmesi gerekiyor. Başından beri bunu söylüyoruz. Demokratik açılım kitabımızda bunu ifade ettik. Kamuoyu algısını iyi yönetmeden, reform yapamazsınız, ama birilerinin ideolojik emellerini gerçekleştirmek için reform yapmayız. BDP istedi diye, PKK istedi diye, birisi kan döktü diye reform yapılmaz, yapılmadı, yapılmaz. Ne zaman, bir reform yapsak, Kürt meselesiyle ilgili ileri bir adım atsak, PKK ve BDP çevreleri "Efendim bu kendiliğinden mi oluyor, biz kan döküyoruz, canımızı veriyoruz can alıyoruz. Bunun karşılığında taviz koparıyoruz' şeklinde bir propaganda yapıyorlar." 
 

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