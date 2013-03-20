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Yaşam

Nevruz kutlaması yapan öğrencilere, güvenlik görevlisi bıçak çekti

Ankara Üniversitesi'nde Nevruz kutlamasına güvenlik bıçak çekti!

20 Mart 2013 17:51

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu'ndaki Nevruz kutlamasında bir özel güvenlik görevlisinin bir öğrenciye bıçak çekmesi üzerine çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu'nda Nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı. Bir özel güvenlik görevlisinin bir öğrenciye bıçak çekmesi üzerine tartışma büyüyerek arbedeye dönüştü. Olayın büyümesi üzerine çok sayıda Çevik Kuvvet Ekibi ve bir TOMA aracı kampüse girdi. Çevik Kuvvet’in yoğun biber gazı kullandığı çatışmada çok sayıda ambulansın kampüse giriş-çıkış yaptığı görüldü.

Yaşanan olaylar üzerine üniversitenin akademisyenleri araya girerek, çatışmanın devam etmesini engelledi. Akademisyenler ve Çevik Kuvvet amirlerinin görüşmesinin ardından polis kampüsten çıktı. Polisin okulu terk etmesiyle birlikte öğrenciler kampüs içerisinde ateş yakarak Nevruz kutlamasını gerçekleştirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Zeliha Etöz, polisin kampüse çok sayıda gaz bombası attığını, bu gaz bombalarından bazılarının da fakültelerin içine geldiğini söyledi. Etöz, “Olaylar nedeniyle sınavlar iptal edildi. Birçok öğrencimiz yaralandı. Bir öğrenci kalp spazmı geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sadece bizim fakültemizde 2-3 öğrenci ayakta tedavi gördü” dedi.

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