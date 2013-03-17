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Nevruz kutlamaları İstanbul'da başladı

kıyafetlerle alana gelen kadınlar ve erkekler çalan türküler eşliğinde halay çekti

17 Mart 2013 15:40

BDP'nin Zeytinburnu Kazlıçeşme'de düzenlediği Nevruz etkinliği başladı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlikte BDP'liler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kazlıçeşme Meydanı'na geldi.

Vatandaşlar arama noktalarında üst araması yapıldıktan sonra alana girmesine izin verildi. Yöresel kıyafetlerle alana gelen kadınlar da çalan türküler eşliğinde halay çekti.

Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ile görüntülerinin de barkovizyondan yayınlandığı etkinliğe, EMEP ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.


400 polis İstanbul'a getirildi


Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde çevik kuvvet polisi olarak görev yapan yaklaşık 400 polis Türk Hava Yolları'ndan kiralanan iki uçakla saat 06:00'da İstanbul'a geldi.

Polisler, silahlarını,kumanyalarını, kask ve ve kalkanlarını otobüslere yükledikten sonra görev yapacakları Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'na hareket etti.

Bu arada İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görev yapan yaklaşık 300 polisin ne Nevruz kutlamaları için görevlendirildiği öğrenildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlikte BDP’liler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kazlıçeşme Meydanı’na geldi. Alanın çeşitli noktalarında yiyecek ve içecek satış noktalarıyla tuvaletler kuruldu.

 

Bazı illerde gerginlik


Erzurum:
Erzurum'da BDP'nin düzenlediği Nevruz mitinginde ise gerginlik çıktı. Mitingin gerçekleştirildiği alana yürümek isteyen ülkücülere  polis biber gazıyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan grup ile polis arasındaki gerginlik sürüyor.

Kocaeli:
 

İzmit’te Leyla Caddesi kavşağında toplanan BDP’liler, zaman zaman PKK ve Öcalan lehine sloganlar attı. Bu sırada İsmetpaşa Stadı’na maça giden 50’yi aşkın Kocaelispor taraftarı, bu sloganlara tepki gösterdi. Daha sonra kalabalık hızla arttı ve yaklaşık 500 kişiye ulaştı.

Kalabalık BDP’lilerin bulunduğu yere doğru yürümeye başlayınca polis hemen harekete geçti. Bu kez BDP’liler slogan atarak grubun bulunduğu yere gelmek isteyince çıkan arbedede bazı araçlar hasar gördü, baygınlık geçirenler oldu. Polisler zamanında müdahale ederek iki grubun çatışmasını önledi. Olaylar sırasında 30 kişi gözaltına alındı.

BDP’liler daha sonra Nevruz kutlaması için polisin çember altına aldığı Perşembepazarı’na gitti.

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