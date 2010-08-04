-NEVİN YANIT'A SARI-LACİVERT İLGİ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli yarışında altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan milli atlet Nevin Yanıt, imza gününde Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı maraton tribün altında bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen imza töreninde taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü'nün sporcusu Nevin, karşılaştığı ilgiden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Fenerbahçe Kulübü Atletizm Şube Kaptanı Fikret Çetinkaya, antrenörü Cüneyt Yüksel ve Avrupa Şampiyonası'nda yüksek atlamada finalde yer alan Burcu Ayhan ile birlikte taraftarların karşısına çıkan Nevin, Fenerium mağazasına alkışlarla girdi. Taraftarlar, giydikleri formaları ve mağazadan satın aldıkları ürünleri Nevin ve Burcu'ya imzalatmak için sıraya girdi. Nevin, yaptığı kısa konuşmada, kendisine gösterilen büyük ilgiden mutluluk duyduğunu ifade ederken, bir taraftar, milli atletten olimpiyatlarda altın madalya beklediklerini söyledi.