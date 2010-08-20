-NEVİN YANIT YÜZ METRE ENGELLİDE 6. OLDU ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Atletizmde dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alan Elmas (Diamond) Lig'de, bayanlar 100 metre engellide piste çıkan Avrupa şampiyonu milli atlet Nevin Yanıt, altıncı oldu. İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan Elmas Lig'in 13. ayağında, 100 metre engellinin güçlü isimleri ile mücadele eden Nevin Yanıt, iyi çıkış yaptığı yarışın ilerleyen metrelerinde temposunu koruyamadı ve 12.94'lük derecesiyle altıncılıkta kaldı. Yarışta birinciliği, 12.53'lük zamanıyla Kanadalı Priscilla Lopes-Schliep elde ederken, Alman Carolin Nytra, 12.69 ile ikinci, ABD'li Lolo Jones ise 12.81 ile üçüncü oldu.