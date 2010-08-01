Nevin Yanıt tarih yazdı!

T24 - Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Nevin Yanıt, kadınlar 100 metre engelli yarışında 12.63'lük derecesiyle altın madalya kazandı.



İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 100 metre engelli yarışında temsil eden Nevin Yanıt, altın madalyanın sahibi oldu.



Türk atletizm tarihinde bir ilke imza atan Nevin Yanıt, 12.63'lük derecesiyle Türkiye rekorunu geliştirirken altın madalyayı kazandı. Böylece Türkiye, atletizmde iki ayrı dalda altın madalya kazanmış oldu.



Kadınlar 100 metre engellide yarışan tek Türk atleti olan 24 yaşındaki Nevin Yanıt, yarı final serisinde 12.71'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak serisinde rahat bir şekilde 1. olmuştu.

Seçmelerde 12.89'luk derecesiyle grubunda rahat bir birincilik elde eden Nevin Yanıt, bu kategorideki 17 atlet arasından 4. en iyi dereceyi yapmıştı. İyi bir sezon geçiren, oldukça formda ve hırslı olan Yanıt, 100 metre engellide madalya alarak Türk atletizm tarihinde bir ilke imza atmış oldu.





