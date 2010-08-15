-NEVİN YANIT SPORU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜŞ MERSİN (A.A) - 15.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, uzun yıllardır hedeflediği başarıya ulaşmanın sevincini doyasıya yaşayan Nevin Yanıt, şampiyona öncesi sporu bırakmanın eşiğinden döndüğünü söyledi. Fenerbaçeli milli sporcu Yanıt, yaklaşık bir haftalık sürecin ardından, hazırlıklarına antrenörü Cüneyt Yüksel nezaretinde, Mersin'de yapımı tamamlanarak adı verilen sentetik yüzeyli atletizm pistinde başladı. Yarışmalarda sürekli yarı final koştuğunu belirten Yanıt, ''2006'da Göteborg'da Avrupa Şampiyonası'nda engele takıldım. Orada da final hedefliyordum. Engele takıldığım için yarışı bırakmak zorunda kaldım'' dedi. 2007'de iyi bir çıkış yakalayarak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu olduğunu anımsatan Yanıt, şöyle konuştu: ''Daha sonra Dünya Şampiyonasında yarı final yarıştım. Ancak 2010 yılı benim için önemliydi. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda iyi şeyler yapmak istiyordum. 2007'de hedefimi antrenörümle birlikte koymuştum. 23 Yaş altı Avrupa Şampiyonası olduktan sonra 2010 Avrupa Şampiyonasında altın madalya alırım diye kafamda belirlemiştim. Bir takım sakatlıklar yaşadım. Ancak sonunda altın madalyayı aldım.'' Yanıt bir soru üzerine yaptığı açıklamada, ''Avrupa Şampiyonu olmadan önce, sporu bırakmayı düşündüm. Bu her sporcuda olan bir şey aslında. Sporcuların bir yere kadar geldikten sonra tıkanıp, 'yeter artık yapmayacağım, ne kadar yapsam da olmuyor' dediği zamanlar oluyor. Bu yıl bende de oldu. Ancak daha sonra yeniden motive olarak kendime geldim ve devamında Avrupa şampiyonluğu geldi. Artık sırada Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar var'' dedi. Antrenörü Cüneyt Yüksel de Avrupa Salon Şampiyonasında elde ettikleri başarının, hem Türk sporcusunun, hem de Türk antrenörünün neleri başarabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Kendisinin bir devlet memuru olduğunu, antrenör olarak da bir gelirinin olmadığını ifade eden Yüksel, ''Bu işi çok seviyorum. Asli görevim antrenörlük değil. Antrenörlük belgesine sahibim ve bu işi hobi olarak yapıyorum. Karşılığında benim hayatımda değişen bir şey yok'' dedi.