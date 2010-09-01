-NEVİN YANIT: ŞAMPİYONLUK İÇİN 12.40'LARA İNMEM LAZIM İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu milli atleti Nevin Yanıt, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu için derecesini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Nevin Yanıt, Fenerbahçe Dergisi'nin eylül sayısında yer alan röportajında, bundan sonraki hedefinin 2011 Dünya Şampiyonası olduğunu kaydederek, ''Ama en büyük hedefim 2012 Londra Olimpiyatları. Bu ikisinde de altın madalya almak istiyorum. 100 metre engellide 1988'de kırılan 12.21'lik Avrupa ve dünya rekoru var ve o tarihten beri de kimse bu derecenin yanına yaklaşamadı. Ben 12.63'le Avrupa şampiyonu oldum. Dünya ve olimpiyat şampiyonluğu için 12.40'lara inmem lazım'' ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi yüksek atlamada temsil eden Fenerbahçeli atlet Burcu Ayhan ise ''Gelecekteki yüksek atlamacılar, sırıkla yüksek atlamacılar, üç adım atlamacılar ve uzun atlamacılar için kesinlikle bir yol açmışımdır. Çünkü herkes yapılabileceğini gördü. Türk atletler, 'Burcu Ayhan bunu yaptıysa, biz de yapabiliriz' diyebilirler. İlk olmak güzel bir şey tabii. Bunu başlatmak güzel'' dedi.