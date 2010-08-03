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Spor

NEVİN YANIT, FENERİUM'DA İMZA DAĞITACAK İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2010 18:04

-NEVİN YANIT, FENERİUM'DA İMZA DAĞITACAK İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metre engellide altın madalya kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün milli atleti Nevin Yanıt, yarın Maraton Fenerium mağazasında düzenlenecek imza gününde taraftarlarla bir araya gelecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Türk atletizm tarihinde bir ilki başararak, tarihe ismini altın harflerle yazdıran değerli sporcumuz Nevin Yanıt ile tanışarak, kendisinden imza almak isteyen tüm taraftarlarımızı, Fenerbahçe-Young Boys maçı öncesi Maraton Fenerium mağazasına bekliyoruz'' denildi.

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