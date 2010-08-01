-NEVİN YANIT: ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 100 metre engellide Nevin Yanıt altın madalya kazanarak, bu branşta ilk madalya kazanan Türk atlet olarak bir ilke imza attı. Şampiyonada, 100 metre engelli seçmelerinde ve yarı finalde yaptığı yarışları da birinci olarak tamamlayan Nevin, finalde de rahat bir birincilik elde etti. 2. olan İrlandalı Derval O'Rourke'ye 2 salise fark atan Nevin, 12.63'lük dereceyle yarı finalde geliştirdiği 12.71'e indirdiği Türkiye rekorunu bir kez daha kırdı. İlk defa bir Avrupa Şampiyonası'nda piste çıkan Nevin, yarışın ardından kendini yerlere atarak büyük bir sevinç yaşarken, saha içinde Türk bayrağı ile attığı tur tüm stat tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Nevin, Türk basınına yaptığı açıklamada, "Resmen delirdim. Gerçekten çok büyük bir mutluluk. İstediğim, hayal ettiğim şeydi. İnanmayacaksınız belki, ama 12.63 diye bile yazmıştım. Piste çıkarken de (ben yapacağım) dedim" dedi. "Tabi ki derece için değil altın madalyayı kazanmak için çıktım ve ekranda Nevin Yanıt yazınca deliye döndüm" diyen 24 yaşındaki Türk atlet, "Gerçekten çok güzel bir mutluluk, bunu hak ediyordum, çok çalıştım. Ne olursa olsun pes etmedim, yılmadım. Emeğimin karşılığını aldım. Onun için şükrediyorum, anne baba sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Nevin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Hayalim oldu, hayalimdeki derece oldu. Kendimi çok daha iyi yerlerde görebiliyorum. Keşke şu anda Dünya Şampiyonası yapılsaydı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanki rüyadaymış gibiyim. Ben yarın haberleri görünce inanırım. Sanki öğle uykusuna yatmışım kaldıracaklar gibi." Yarışa, antrenörü Cüneyt Yüksel ve eşinin hediye ettiği ay yıldızlı kolye ile ay yıldızlı küpeler ve kırmızı beyaz ojeler ile çıkan Nevin, "Evet, herşeyimle bu finale hazırdım. Türkiye'ye bu yakışırdı ben de altın madalyayı aldım geliyorum" dedi.