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Spor

Neves resmen Hamburg’da

01 Eylül 2008 03:00


Hamburg Brezilyalı Thiago Neves’i renklerine bağlamayı başardı.  Hamburg, Pekin Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Brezilya Milli Takımı'nın orta alan oyuncularından Thiago Neves ile sözleşme imzaladı.

Fluminense'den alınan oyuncunun, Real Madrid'e transfer olan oyun kurucu Rafael van der Vaart'ın yerini doldurması bekleniyor. Hamburg Teknik Direktörü Martin Jol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Neves, Van der Vaart'dan boşalan pozisyonu doldurmak için mükemmel bir seçim'' dedi. T

ansferin ayrıntıları açıklanmazken yerel medya, Neves transferinin takıma 28 milyon avroya mal olduğunu yazdı.

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