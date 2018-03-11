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Spor

Neustadter'in sağlık durumu iyi

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Roman Neustadter'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı

11 Mart 2018 22:50

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Roman Neustadter\'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
\"Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter\'e, Malatya\'da hastanede kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR, bilgisayarlı tomografi, X ray çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi olumsuz bir duruma rastlanmadı ve genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Yarın takımımız izinli, Roman Neustadter; sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak.\"

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