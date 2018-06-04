Neustadter'e Cherchesov'dan şok karar

Neustadter: \"Hayal kırıklığı yaşadım\"

Skrtel, Neustadter\'e destek verdi

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'deki performansıyla Rusya Milli Takımı\'nın geniş kadrosuna seçilen Roman Neustadter\'in nihai kadroda yer almaması moralleri bozdu. Neustadter\'in milli takım kadrosunda yer alamaması Rus basınında da şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe\'de geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları olmak üzere toplamda 44 maçta forma şansı bulan ve 5 kez fileleri havalandırarak takımına hücum hattında da destek olan Roman Neustadter, Dünya Kupası\'na ev sahipliği yapacak olan Rusya\'nın son kadrosuna alınmadı.

Aday kadroya çağrılan ve hazırlık maçlarında iyi bir performans gösteren 30 yaşındaki tecrübeli savunmacının kadroya alınmaması hem Neustadter\'i üzerken hem de Rus basını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

\"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM\"

Rusya Futbol Federasyonu\'nun 2018 FIFA Dünya Kupası için 23 kişilik nihai kadroyu açıklamasının ardından konuyla ilgili duygularını dile getiren Neustadter, \"Maalesef koç beni kadroya dahil etmedi. Bu kararı beklemiyordum. Şok oldum ve hayal kırıklığı yaşadım ancak her şeyimi vermeye hazırdım\" ifadelerine yer verdi.

SKRTEL\'DEN DESTEK GELDİ

Konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Roman Neustadter\'in gönderisine Fenerbahçe\'den takım arkadaşı Martin Skrtel\'den destek geldi. Skrtel, Neustadter\'in paylaşımına bir yorumda bulunarak Rusya Milli Takımı\'nın antrenörü Stanislav Cherchesov\'u eleştirdi. Skrtel, Neustadter\'in milli takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili olarak yaptığı yorumda, \"Bravo koç. Neustadter kadroya giremediğine göre Rusya Milli Takımı\'nın savunması çok güçlü olmalı\" ifadelerini kullandı.

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