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Spor

Neustadter: Günden güne takım oturuyor

Kasımpaşa maçında ilk golü atan Neustadter kulüp televizyonuna konuştu

04 Aralık 2017 01:34

Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettikleri maçta Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Roman Neustadter, maç sonunda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gol attığı için mutluluğunu ifade eden Rus futbolcu, günden güne daha iyi olduklarını söyledi.

"Çok koştuk, pres yaptık"

Kasımpaşa karşısında 4-2 kazanan Fenerbahçe'de ilk golü atan Roman Neustadter, "Gol için elbette mutluyum. Alper de bugün çok iyiydi. O pozisyonda bana dokunmak kaldı. Çok koştuk, pres yaptık, yardımlaştık. Galibiyetin anahtarı buydu. Bundan sonraki haftalarda da bunu devam ettirmeyi istiyoruz. Yeni bir hocamız var. Giden ve gelenler oldu. Günden güne takım oturuyor. Saha içi disiplini elden bırakmamak istiyoruz. Birbirimize saha içinde destek olmaya devam etmeliyiz" dedi.

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