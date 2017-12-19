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Spor

Neustadter, cezalı duruma düştüğü için üzgün 

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Kardemir Karabükspor'u 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'de defans hattındaki 3 önemli ismin 17'nci haftada deplasmanda karşılaşılacak Atiker Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesi teknik e

19 Aralık 2017 16:23

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında Kardemir Karabükspor\'u 2-0\'lık skorla geçen Fenerbahçe\'de defans hattındaki 3 önemli ismin 17\'nci haftada deplasmanda karşılaşılacak Atiker Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşmesi teknik ekibi zor durumda bıraktı.
Karabükspor maçının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Roman Neustadter, maçın son düdüğü çaldığında soluğu maçın 4\'üncü hakemi Arda Kardeşler\'in yanında aldı ve karta itirazlarını sürdürdü. Konya\'da ne kadar sahada olmak istediğini gösteren Neustadter haksız kart gördüğünü anlatmaya çalıştı. Ayrıca Aykut Kocaman\'ın 3 defans oyuncusundan yoksun çıkacağı Konyaspor maçı öncesi uzatma dakikalarında Alper Ulusoy\'un  Neustadter\'e çıkarılan sarı karttan hiç memnun olmadığı da görüldü. Süper Lig\'de yabancı uyruklu futbolcuların Noel tatili için özellikle cezalı duruma düştüğü konuşulurken Neustadter\'in itirazları ve sargı bandını yere sinirli bir şekilde atması dikkat çekti. Rus milli oyuncunun bu tavrı özellikle Konyaspor maçında takım arkadaşlarıyla birlikte sahada olma isteğini gösterdi. 
Bu sezon Süper Lig\'de 15 maçta görev alan Neustadter 2 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası\'nda Adana Demirspor maçlarında da görev alan Rus futbolcu iki karşılaşmada 170 dakika mücadele etti. UEFA Avrupa Ligi\'nde 3 karşılaşmada takımında yerini alan Neustadter, 270 dakika ile formasını terletti. Avrupa Ligi\'nde 3 maçta 90\'ar dakika forma giyen Roman, 2 gol atarak takımına ekstra katkı sağladı. Geçen sezon 18 Süper Lig maçında 1085 dakika formasını terleten Neustadter, bu sezon henüz devre arası gelmeden 15 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla toplam 1317 dakika sahada kaldı ve defans hattının değişmezi oldu.
Ayrıca gösterdiği performansla Rusya Milli Takımı\'nın son 4 hazırlık maçında kadroya davet edilen ancak maçlarda süre almayan Neustadter, ülkesinde yapılacak 2018 Dünya Kupası\'nda Rusya Milli Takımı\'nın kadrosunda yer almak ve forma giymek istiyor.

(FOTOĞRAFLI)

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