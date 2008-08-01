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Spor

Nets Jianlian'ı tanıttı

NBA takımlarından New Jersey Nets, draft günü takasla kadrosuna kattığı Jianlian'ı basına tanıttı. NBA'deki ikinci sezonunu geçirecek olan Çinli forvet, Nets'e başar

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA'de başarılı bir çaylak sezonu geçiren Çinli Yi Jianlian, takım arkadaşı Bobby Simmons ile birlikte, draft gecesi yapılan takasta Richard Jefforson karşılığında New Jersey Nets'in yolunu tuttu.

Geçen yılki draftın ardından, uzun süre Milwaukee Bucks forması giymemekte ısrar eden Jianlian, yeni takımında mutlu görünüyordu. zira New Jersey ve New York'ta çok sayıda Çin asıllı Amerikan vatandaşı yaşıyor.

Çaylak sezonunda 66 maçta forma giyen Jianlian, 8.6 sayı ortalamasıyla mücadele etmişti. Çinli forvet, şu anda tüm dikkatini Pekin Olimpiyatları'na verdiğini söyledi.

Milli takım forması altında başarılı maçlar çıkarmak istediğini vurgulayan Jianlian, yeni takımı Nets'e sıradan bir oyuncu olmak için değil, başarı için geldiğini belirtti.

Milwaukee'de adaptasyon sürecinde güçlük çektiğini ifade eden Çinli oyuncu, New Jersey'de çok sayıda Çinli taraftarın desteğinin kendisini şimdiden heyecanlandırdığını söyledi.

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